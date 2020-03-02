Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ANKA ve SİHA'ların aktif rol aldığını belirti.
|02 Mart 2020 19:22
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ANKA ve SİHA'ların aktif rol aldığını belirti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ile gece gündüz çalıştık. ANKA'larımız ile bu daha başlangıç" paylaşımını yaptı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesinden bir de İdlib rejim unsurlarına ait hedeflerin vurulduğu video paylaştı.
Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ile gece gündüz çalıştık. ANKAlarımız ile bu daha başlangıç! 🇹🇷 #ANKAGörevde #ANKASİHA #ANKA #TUSAŞ pic.twitter.com/o7Z3RyvPSBTürk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) March 2, 2020
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