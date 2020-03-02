Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti
İpsala ilçesinde sınır hattındaki tel çitleri kesen gruptan 2 bin 500'ü Yunanistan'a geçti
|02 Mart 2020 19:50
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Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.
Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor.
İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.
Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.
Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmayı denemek amacıyla sınırdan geri çekildi.
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