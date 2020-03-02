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Irak, Lübnan, Katar ve İsrail'de koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 21, Lübnan'da 13, İsrail'de 12, Katar'da 7'ye yükseldi.
 02 Mart 2020 20:06
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Irak, Lübnan, Katar ve İsrail'de koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 21, Lübnan'da 13, İsrail'de 12, Katar'da 7'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta İran'dan gelen 2 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını ifade etti. Bedr, böylece Irak'taki vaka sayısının 21'e çıktığını belirtti.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da karantina altındaki hastalarla önceden temas etmiş 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu.

Refik Hariri Devlet Hastanesinde bulunan hastaların durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Öte yandan Bekaa Valisi Kamil Ebu Cevde, Kovid-19'a karşı önleyici ve koruyucu önlemler kapsamında kentteki halk pazarlarını kapatma talimatı verdi.

Beyrut Valisi Ziyad Şebib de cumartesi günü aynı sebeple halk pazarlarının kapatıldığını açıklamıştı.

- İsrail

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce İtalya'dan dönen 2 kişide koronavirüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.

- Katar

Katar'da ise vaka sayısı 3'ten 7'ye çıktı. Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan 27 Şubat'ta tahliye edilen ve karantinaya alınan 2 Katar vatandaşı ile onlara ev işlerinde yardım eden 2 yabancı işçide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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