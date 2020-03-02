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Hayatını kaybeden 11 yaşındaki Melisa toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle babası tarafından hastaneye götürülen ve hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
 02 Mart 2020 20:10
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Hayatını kaybeden 11 yaşındaki Melisa toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle babası tarafından hastaneye götürülen ve hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, dün arkadaşları ile parkta oyun oynadıktan sonra eve geldi.

Evde babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer'e göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir anda fenalaştı. Babası tarafından Soma'da bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Taşer için Hicret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Musa, anne Sevda Taşer gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, küçük kızın sınıf arkadaşları da cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi Soma Belediye Mezarlığında toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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