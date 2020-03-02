CHP Grup Başkanvekilinin ZPT açıklaması tepki gördü

CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından, Suriye sahasında saldırıya uğrayan zırhlı ZPT (zırhlı personel taşıyıcı) aracı üzerinden, aracı üreten Ethem Sancak'a tepki gösterdi.

Ancak Özkoç'un yayımladığı videoda, saldırıya uğramasına rağmen aracın sadece lastiklerinin hasarlı olduğu görüldü.

Görüntülerde, lastikler dışında aracın gövdesinde bir hasar oluşmadığı da görülüyor.

İşte yayımlanan görüntülere ilişkin olarak, takipçilerinin Engin Özkoç'a gösterdiği tepki.

Baran Küçük

Ah ah Sayın Özkoç...

İşte ömrü boyunca savunma sanayi görmemiş insan olunca maalesef böyle hatalı yorumlar ortaya çıkıyor...

1) O lastiklere runflat sistemler denir, patlama olsa bile yoluna devam edebilir araç çalıştığı müddetçe. Ki sizin de görebileceğiniz gibi yürümüş

2) Bir patlayıcı ile karşılaştığında sizin "palet" diye bildiğiniz sistem de dağılır sorsaydınız öğretirlerdi...

3) Önemli olan gövdedir ki o da görebildiğiniz gibi sağlam. Şimdi monokok zırh falan anlatsam boşa gidecek vakit kaybı olacak...



Deliormanlı

Araçlar ya mayın ya EYP tuzağından kurtulmuş ve gayet güzel durumdalar! Kalbi gavurdan yana olmak böyle bi şey işte...

Dayı bilmiyorsan, görmüyorsan konuşma ki adam zannedelim... Araçlar ya tuzaklamadan yada saldırıdan kurtulmuş! Petlas yerli ve milli olduğu için mi zoruna gidiyor? Küçümsediğin marka uçak lastiği ya

Turan Oğuz

Görüntüye göre araçlar saldırıya uğramış, şarapnel/mermi isabet etmiş, lastik ve gövdede minör hasarlar oluşmuş.

Aracın görevini en iyi şekilde yaptığı gözlemleniyor.

Sizin manipülasyon yapamayacağınız şekilde anlatayım:

8 şiddetinde bir deprem olmuş, raftaki kitaplar duşmuş.

Umut Mürare

Cahilsiniz!

ZPT- Zırhlı Personel Taşıyıcı demektir.

Yani içindeki görevlileri güvenli şekilde istenilen yere nakleder.

Burada Şehit ve yaralı var mı?

Yok!

Araçta hasar var mı?

Yok!

Tek hasar lastiklerinde ki bu araçlar lastikleri patlasa bile yol alma kabiliyetine sahiptir.