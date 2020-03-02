Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında yankı buldu

İdlib'de yerli ve milli SİHA'ların rejime ağır kayıp vermesi dünya medyasında da geniş yankı buldu. ABD'li merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA'ların başarısını "Ankara teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle yansıttı. Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi.

İLK KEZ DRONE SÜRÜSÜ KULLANILARAK OPERASYON YÖNETİLDİ

İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı. "Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" denildi. Voice of America da Türk SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınladı.

"TÜRKİYE'NİN HAREKATI REJİME İVME KAYBETTİRDİ"

İngiliz The Guardian gazetesi ve France 24'te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının Türk dronlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Türk SİHA'ların rejime vurduğu darbeyi İngiliz devlet televizyonu BBC'de gündemine taşıdı. BBC, Guardian'ın "Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi " haberine de geniş yer verdi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI YABANCI POLİTİKACILAR DA ÖVDÜ

Türk İHA ve SİHA'ların büyük başarısıyla ilgili yabancı politikacılardan da çarpıcı yorumlar geldi. Portekizli siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti. Bruno Maçaes, sosyal medya hesabından "Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi?" diye sordu ve dronları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için ''Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam'' nitelemesinde bulundu.

YÜZLERCE HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve ılımlı muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerinden onlarca köyü geri aldı.

İdlib'de devam eden operasyonlara damga vuran Silahsız İnsansız Hava Araçları (SİHA), bugüne kadar rejime ait yüzlerce hedefi imha etti.

2 BİN 557 ESED ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

27 Şubat günü başlayan Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki son durumu açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 bin 557 Esed Rejimi askerinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.