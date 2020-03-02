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1 tonluk tespihi Erdoğan'a hediye etmek istiyor

1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor
 02 Mart 2020 20:48
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1 tonluk tespihi Erdoğan'a hediye etmek istiyor

Adana'da tespihçi Nasır Fidan, kehribar taşından ürettiği 1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesini istiyor. Fidan, "Cumhurbaşkanımız da bir tespih koleksiyoneri. Bu tespih eğer dünya liderlerinin ağırlandığı külliyemizde sergilenirse hoşnut oluruz" dedi.

Kentte 17 yıldır tespihçilik yapan Nasır Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek üzere kehribar taşından tespih yapmaya karar verdi. Özel bir tespih yapmak isteyen Fidan, her biri 27,7 kilogramdan üzerinde 36 taş bulunan çelik halata sarılı 1 ton ağırlığında kehribar tespih üretti.

Yapımı 2 yıl süren ve ilk başta sarı olan tespih, güneş görüp rengi daha da kehribar rengini alması için Tespihçiler Çarşısı'nda 4 ay boyunca sergilendi. Dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan tespih için ise Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapıldı.

Tespihin rengi artık tam kehribar rengine dönüşünce Fidan, tespihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesini istediğini söyledi. Çarşı esnafı da tespih merakıyla bilinen Erdoğan'a dünyanın en büyük tespihinin hediye edilmesinin kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

"Külliyemizde görmek isteriz"

Fidan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşıda sergilenen tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirterek, "Bu tespihi dünya liderlerinin ağırlandığı külliyemizde görmek isteriz. Biz bunu ilk tasarladığımızda çarşımızda önce sergilensin sonrasında Cumhurbaşkanımız izin verdiği zaman külliyeye göndeririz demiştik" ifadelerini kullandı.

Yapımı 2 yıl süren tespihin dünyanın en büyüğü olduğunu kaydeden Nasır Fidan, daha sonra şunları söyledi:

"Başka bir firma bunu yapamaz. Tespihin külliyeyi süsleyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın tespihe özel bir ilgisi var ve tespih camiasının tanıdığı iyi bir koleksiyoner kendisi. Tespih eğer ki külliyede sergilenirse Türkiye tespih camiası adına hoşnut oluruz. Kendisi izin verdiği takdirde göndermeye hazırız tespihi."

Çarşı esnafından Uğur Türkmen ise "Böyle bir eserin dünyada ve Türkiye'de eşi benzeri yok. Bu tespihin hak ettiği yer külliyemiz. Cumhurbaşkanımıza ve külliyemize bunu hediye etmeyi canı gönülden isteriz. Değerli bir yapıt çünkü" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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