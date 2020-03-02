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Ünlü YouTuber'ın aracı küle döndü

Sosyal medya fenomeni ve muhabir olan Uras Benlioğlu'nun aracı yandı. Bir çekime giden Benlioğlu'nun aracındaki tüm kamera ekipmanları küle dönerken kendisi burnu kanamadan kurtuldu.
 02 Mart 2020 20:58
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Ünlü YouTuber'ın aracı küle döndü

15 yıl Show TV ve A Haber gibi kanallarda muhabirlik yaptıktan sonra şimdilerde YouTube'da içerik üretmeye başlayan fenomen Uras Benlioğlu'nun aracında küle döndü. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran fenomen, küle dönen aracından yara almadan çıktı.

ARACI VE KAMERALARI KÜLE DÖNDÜ

Son olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Exatlon Challenge yarışmasında yarışan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aracının küle dönmüş görüntüsünü paylaşarak "Araba, ekipmanlar hepsi yandı. Çok şükür bende bir şey yok" dedi.

"YILLARDIR ÇALIŞIP ALDIĞI EKİPMANLAR YOK OLDU"

Yanan araçtan burnu bile kanamadan çıkan fenomen, yaşadığı şoku atlattıktan sonra yayınladığı videosunda aracından hasar almadan kurtulan tek şeyin oğlu ve eşinin fotoğrafının bulunduğu çerçeve olduğunu söyledi. Yıllardır çektiği videolarda kullandığı ekipmanları küle dönen Benlioğlu, "Yıllardır çalışıp, kazanıp aldığım tüm ekipmanlar yok oldu. Ama tekrar söyleyeyim ben iyiyim çok şükür" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

URAS BENLİOĞLU KİMDİR?

Uras Benlioğlu, 16 Şubat 1982 yılında dünyaya geldi.İzmir Göztepe doğumlu olan Uras Benlioğlu, 18 yıl İzmir'de yaşadıktan sonra 2000 tarihinde üniversite için geldiği İstanbul'da Marmara İletişim Fakültesi'nde okudu. Ali Kırca'nın Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemlerde ATV Haber ve Show Haber'de 15 yıl boyunca muhabirlik yaptı. 2013-2014 yılında medya kariyerini bırakıp1 Haziran 2014 tarihinde Youtube kanalını kurdu. Rana Benlioğlu ile evli olan Uras Benlioğlu'nun Ali adından bir oğlu var. Benlioğlu son olarak Exatlon Challenge yarışmasında yarıştı. Sosyal medya fenomeninin YouTube 2,66 milyon Instagram da ise 587 bin abonesi var.
Memurlar.Net
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