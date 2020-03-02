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Yunan askerleri ateş açtı, 2 basın mensubu yaralandı
Yunan askerlerinin açtığı ateşte 2 basın mensubu yaralandı
|02 Mart 2020 21:17
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Yunan askerlerinin açtığı ateşte sınır hattında görev yapan A Haber ekibinden 2 gazeteci yaralandı.
Yunan askerleri, İpsala Sınır Kapısındaki tampon bölgede bulunan mültecilere ateş açtı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber'den muhabir Vedat Sezer ve kameraman Cenk İşver de hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sezer ve İşver, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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