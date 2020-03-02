HDP'nin yeni MYK üyeleri belirlendi
|02 Mart 2020 21:21
|Yazdır
Halkların Demokratik Partisinin (HDP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda gerçekleştirilen olağan kongrede seçilen Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyelerinin toplantılarını, Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında yaptığı belirtildi.
Siyasal gelişmelerin ele alındığı toplantıda, MYK üyelerinin de belirlendiği ifade edildi.
MYK'nın şu isimlerden oluştuğu kaydedildi:
"Alican Önlü, Alp Altınörs, Ayşe Acar Başaran, Celalettin Can, Cengiz Çiçek, Ebru Günay, Feleknas Uca, İlknur Birol, Garo Paylan, Hüseyin Taka, Mahfuz Güleryüz, Ferhat Encü, Musa Piroğlu, Naci Sönmez, Sultan Özcan, Ömer Önen, Özlem Gündüz, Salim Kaplan, Samet Mengüç, Serhat Aktumur, Sevim Akdağ, Sevtap Akdağ Karahalı, Veli Saçılık, Şaziye Köse, Tayip Temel, Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, Ümit Dede ve Emin Orhan."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanı Altun'dan göçmenlere ilişkin açıklama
02 Mart 2020 21:03
|CHP Grup Başkanvekilinin ZPT açıklaması tepki gördü
02 Mart 2020 20:53
|ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği verecek mi?
02 Mart 2020 20:38
|Kırklareli Valisi'nden koronavirüs açıklaması
02 Mart 2020 20:28
|MHP, göçmen çocuklar için kreş kuracak
02 Mart 2020 19:42
|Merkel: İdlib'de ateşkese ihtiyacımız var
02 Mart 2020 19:26
|BM'den Yunanistan'a 'aşırı güç kullanmama' çağrısı
02 Mart 2020 19:10
|Habur Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu
02 Mart 2020 19:06
|Sözleşmeli er ve erbaşlar, uzman erbaşlığa geçiş yapabilecek
02 Mart 2020 19:02
|Ak Partili Çelik'ten, Yunanistan'a mülteci tepkisi
02 Mart 2020 18:30