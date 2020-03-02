1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'nin yeni MYK üyeleri belirlendi

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.
 02 Mart 2020 21:21
Yazdır
HDP'nin yeni MYK üyeleri belirlendi

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda gerçekleştirilen olağan kongrede seçilen Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyelerinin toplantılarını, Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında yaptığı belirtildi.

Siyasal gelişmelerin ele alındığı toplantıda, MYK üyelerinin de belirlendiği ifade edildi.

MYK'nın şu isimlerden oluştuğu kaydedildi:

"Alican Önlü, Alp Altınörs, Ayşe Acar Başaran, Celalettin Can, Cengiz Çiçek, Ebru Günay, Feleknas Uca, İlknur Birol, Garo Paylan, Hüseyin Taka, Mahfuz Güleryüz, Ferhat Encü, Musa Piroğlu, Naci Sönmez, Sultan Özcan, Ömer Önen, Özlem Gündüz, Salim Kaplan, Samet Mengüç, Serhat Aktumur, Sevim Akdağ, Sevtap Akdağ Karahalı, Veli Saçılık, Şaziye Köse, Tayip Temel, Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, Ümit Dede ve Emin Orhan."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun'dan göçmenlere ilişkin açıklama
02 Mart 2020 21:03		 CHP Grup Başkanvekilinin ZPT açıklaması tepki gördü
02 Mart 2020 20:53
ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği verecek mi?
02 Mart 2020 20:38		 Kırklareli Valisi'nden koronavirüs açıklaması
02 Mart 2020 20:28
MHP, göçmen çocuklar için kreş kuracak
02 Mart 2020 19:42		 Merkel: İdlib'de ateşkese ihtiyacımız var
02 Mart 2020 19:26
BM'den Yunanistan'a 'aşırı güç kullanmama' çağrısı
02 Mart 2020 19:10		 Habur Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu
02 Mart 2020 19:06
Sözleşmeli er ve erbaşlar, uzman erbaşlığa geçiş yapabilecek
02 Mart 2020 19:02		 Ak Partili Çelik'ten, Yunanistan'a mülteci tepkisi
02 Mart 2020 18:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Mehmetçiğe yardım için sosyal medyada yoğun paylaşım21:36 - Şehit babasından duygulandıran davranış21:31 - Okul kantinlerinde anne mutfağı oluşacak21:26 - Azerbaycan'da eğitime koronavirüs engeli21:21 - HDP'nin yeni MYK üyeleri belirlendi21:17 - Yunan askerleri ateş açtı, 2 basın mensubu yaralandı21:13 - Er ve erbaşlar toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak21:08 - Türk şirket, Japonya'ya satıldı21:03 - İletişim Başkanı Altun'dan göçmenlere ilişkin açıklama20:58 - Ünlü YouTuber'ın aracı küle döndü
20:53 - CHP Grup Başkanvekilinin ZPT açıklaması tepki gördü20:48 - 1 tonluk tespihi Erdoğan'a hediye etmek istiyor20:43 - Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında yankı buldu20:38 - ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği verecek mi?20:33 - Koronovirüs salgınına karşı probiyotik dopingi20:28 - Kırklareli Valisi'nden koronavirüs açıklaması20:23 - TOGG fabrikasının kurulacağı alanın plan değişikliği onaylandı20:18 - İran'dan dönen 18 Türk vatandaşı gözlem altında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
2020/4 KPSS'de, en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro
KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı
Yunan askeri bir mülteciyi vurarak öldürdü
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yunanistan'in mültecilere insanlik disi muamelesi 2
ruslardan ancak başka türlü dost olur 9
karadul örümceğinin iyi niyeti 1
Soylu'nun ulkeden ayrilan multeci sayılarını paylaşması 1
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 2
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 6
salih bey-bozok 1
7 dünya 1 gezegen 1
pıypışık 10
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam