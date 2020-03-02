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Okul kantinlerinde anne mutfağı oluşacak

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu:- "Artık kantincilerimiz eğitimler alıyor ve ürünleri kendileri üretecek. Anında üretim anında tüketim projesiyle bir anne mutfağı oluşacak ve daha sağlıklı ürünler çıkacak"
 02 Mart 2020 21:31
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Okul kantinlerinde anne mutfağı oluşacak

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, artık kantin işletenlerin eğitimler aldığını ve ürünleri kendilerinin üreteceğini belirterek, "Anında üretim anında tüketim projesiyle bir anne mutfağı oluşacak ve daha sağlıklı ürünler çıkacak." dedi.

Osmanoğlu, Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Derneği'nin organizesiyle bir tesiste İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve kantincilerle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Osmanoğlu, en büyük sorunlardan birinin okul kapılarının açık olması ve öğrencilerin dışarıdan beslenmesi olduğunu belirtti.

Okul kapılarının kapalı tutulmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinin bulunduğuna işaret eden Osmanoğlu, buna rağmen açık bırakanların olabildiğini belirterek, "Öğrenciler dışarı çıkacağı zaman velisinin gelip götürmesi gerekir. Haricen dışarı, kendi başına çıkamaz. Öğrencilerin gelişigüzel dışarı çıkamamaları gerekir. Dışarıda çok büyük tehlikeler var." diye konuştu.

Osmanoğlu, öğrencilerin yaşadığı zehirlenme olaylarında kantinlerden kaynaklı bir durum yaşanmadığını, öğrencilerin ürünleri dışarıdan aldığının tespit edildiğini söyledi.

"Artık kantincilerimiz eğitimler alıyor ve ürünleri kendileri üretecek. Anında üretim anında tüketim projesiyle bir anne mutfağı oluşacak ve daha sağlıklı ürünler çıkacak." Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Kantinlerin kiraları yükselirken, satılan ürünler de kısıtlanıyor. Böyle bir durumda kantincilerimiz kiralarını ödemekte zorlanıyor. Biz de buna alternatif olarak mekanlarımızı büyüterek bu yola başvurduk."

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise zaman zaman kantincilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Okullarımızda idarecilerimiz, öğretmenlerimiz eğitim için ne kadar kıymetli iş yapıyorsa kantincimiz, güvenlikçimiz de aynı kalitede eğitime hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Abdülkadir Gülmez de dernek olarak yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansı
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