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Şehit babasından duygulandıran davranış

İdlib'deki hain saldırıda 32 kahraman silah arkadaşı ile şehit olan Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün babası Hüseyin Taşöz'ün acı haberi aldığı günün ardından görev yaptığı Develi Lisesi müdürünü arayarak, "Hocam sabah okulu açacak kimse var mı, yoksa ben geleyim. Eğer kapıyı açmazsak çocuklarımız dışarıda kalır, üşür" dediği ortaya çıktı.
 02 Mart 2020 21:36
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Şehit babasından duygulandıran davranış

İdlib'deki hain saldırıda 32 kahraman silah arkadaşı ile şehit olan Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün babası Hüseyin Taşöz'ün acı haberi aldığı günün ardından görev yaptığı Develi Lisesi müdürünü arayarak, "Hocam sabah okulu açacak kimse var mı, yoksa ben geleyim. Eğer kapıyı açmazsak çocuklarımız dışarıda kalır, üşür" dediği ortaya çıktı.

Baba Hüseyin Taşöz, 27 Şubat Perşembe günü yaşanan hain hava saldırısı sonrasında oğlu Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün şehadet haberini aldı. Develi Lisesi Okul Müdürü Murat Gediri de şehadet haberinden sonra baba Hüseyin Taşöz'ün kendisini arayarak 'Hocam okulu açacak kimse var mı? Yoksa ben geleyim eğer kapıyı açmazsak çocuklarımız dışarıda kalır üşür' dediği sözleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Okul Müdürü Murat Gediri, İdlib şehidi Ali Taşöz'ün babası Hüseyin Taşöz ile sabah saat 05.00 gibi geçen konuşma ve yaşananları şu şekilde anlattı:

"Kahraman İdlib şehidimiz Ali Tazöz'ün babası Hüseyin Taşöz okulumuz çalışanlarındandır. Kahraman şehidimizin şehit haberi ailesinin evine ulaşınca okulumuzda görevli olan Hüseyin ağabeyimiz sabah okulu açması gerektiğini okulu açmazsa öğrencilerin soğukta kalıp üşüyeceklerini düşünerek sabah saat 5 sıralarında beni aradı. Dedi ki 'hocam sabah okulu açacak kimse var mı, yoksa ben geleyim. Eğer kapıyı açmazsak çocuklarımız dışarıda kalır üşür.' Bende kendisine 'Hüseyin ağabey ne demek öyle şey mi olur başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin şehidimizin mekanı cennet makamı ali olsun. Ben gerekirse gelir sabah erkenden okulu açarım sen onu dert etme' dedim aramızda böyle bir diyalog geçti"

Müdür Gediri, "Bu söz karşısında duygulanmamak bu söz karşısında hislenmemek, ağlamamak mümkün değil. Evladı şehit oluyor, şehit olan evladının yasını tutarken memleketin çocukları da bana emanet ben kapıyı açmazsam onlar dışarıda kalır üşürler düşüncesiyle okul müdürünü arıyor yada kapıyı açacak birilerini aramaya başlıyor. Söylenecek söz yok bunu kelimelerle ifade etmek zor. Biz sadece şunu diyoruz; bizde ne Çanakkaleler biter, ne kahramanlar tükenir bizim kahramanlarımız da Çanakkalelerimiz de her an yaşanır ve her anda yaşanmaya devam edecektir. Şehitler tepesi hiç bir zaman boş kalmayacaktır, sırası gelen herkes şehit olduğu zaman sıra bize gelince biz de şehit olacağız ve o şehitler tepesini asla sahipsiz bırakmayacağız. Kahraman İdlib şehidimiz Ali Taşöz'e buradan rahmetler diliyoruz mekanı cennet olsun makamı ali olsun Rabbim sevdikleri ile ahrette kavuştursun, Peygamberimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Taşöz'ün görev yaptığı Develi Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de şehidin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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