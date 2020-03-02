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Mehmetçiğe yardım için sosyal medyada yoğun paylaşım

TSKGV bağış numaralarının yer aldığı "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli paylaşımlar, Twitter'da Trend Topic oldu - Vakfa, bankalardan ve kısa mesajla bağış yapılabiliyor
 02 Mart 2020 21:41
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Mehmetçiğe yardım için sosyal medyada yoğun paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağış numaralarının yer aldığı gönderi, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar arasında yer aldı.

Vakfın, Twitter hesabında, TSKGV bağış numaralarının yer aldığı "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli gönderi, en çok yapılan paylaşımlar arasında öne çıktı. Twitter'da Trend Topic (TT) listesine giren "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli twit, saat 21.30 itibarıyla 5 bini aştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait banka hesaplarına ve tüm GSM operatörlerinden "BAĞIŞ" yazıp 1987'ye gönderilen her kısa mesajla (SMS) bağışta bulunulabiliyor.

Anadolu Ajansı
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