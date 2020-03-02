Mehmetçiğe yardım için sosyal medyada yoğun paylaşım
TSKGV bağış numaralarının yer aldığı "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli paylaşımlar, Twitter'da Trend Topic oldu - Vakfa, bankalardan ve kısa mesajla bağış yapılabiliyor
|02 Mart 2020 21:41
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağış numaralarının yer aldığı gönderi, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar arasında yer aldı.
Vakfın, Twitter hesabında, TSKGV bağış numaralarının yer aldığı "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli gönderi, en çok yapılan paylaşımlar arasında öne çıktı. Twitter'da Trend Topic (TT) listesine giren "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli twit, saat 21.30 itibarıyla 5 bini aştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait banka hesaplarına ve tüm GSM operatörlerinden "BAĞIŞ" yazıp 1987'ye gönderilen her kısa mesajla (SMS) bağışta bulunulabiliyor.
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