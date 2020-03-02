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3 buçuk aylık bebeği ile üniversite sıralarında ders görüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Kader Şimşek, 3,5 aylık bebeğiyle birlikte üniversitede okuyor. En büyük destekçisi ise eşi ve ailesi oldu.
 02 Mart 2020 21:46
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3 buçuk aylık bebeği ile üniversite sıralarında ders görüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Kader Şimşek, 3,5 aylık bebeğiyle birlikte üniversitede okuyor. En büyük destekçisi ise eşi ve ailesi oldu.

Serik'te Süleyman Gülsün Süral Meslek Yüksek Okulunda halkla ilişkiler bölümü öğrencisi olan genç anne, 3,5 aylık bebeğiyle birlikte derslere giriyor, onun bu okuma azmi, arkadaşlarına da iyi bir örnek oluyor. Aynı zamanda sınıf birincisi olan 21 yaşındaki Şimşek'in bu başarısı okuldaki öğretmenleri tarafından takdirle karşılanıyor. Her türlü zorluğa ailesiyle birlikte üstesinden geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kader Şimşek, "Hamileyken okula başladım. Doğuma iki ay vardı doğum yaptım. Daha sonra sınavlara girdim. Okula başlamamdaki en büyük etken, eşim ve annem oldu. Açık öğretim yazacaktım ya da bu bölümü dondurmak zorunda kalacaktım. Annem 'çocuğuna bakarım, okulunu bitir' dedi. İş imkanı daha çok olur diye bu okula başladım. Sınıfı geçmem bile benim için beklenmedik bir durumdu aslında. Eşim de çok destek oluyor. Ev işlerinde yardım ediyor. Ödev yaparken çocuğuma bakıyor. Arkadaşlarım ise gördüğü zaman hamileyken neden okula geliyor diye baktılar. Öğretmenlerimden de bu tepkiyi aldım. Yani bakışlarından anlayabiliyordum. Ama şu an bunu başardığım için çok mutluyum. Onların desteğiyle buradayım" diye konuştu.

"Birbirimize destek olduk"

Genç annenin üniversitede okumasında en büyük destekçisi olan eşi Bayram Şimşek, "Ben tavukçuda çalışıyorum. Askerden geldim evlenmeyi planlıyordum. Ailelerimiz konuşmuştu ilk önce mantık evliliği gibi olmuştu. İkimizde birbirimizin dürüstlüğünü sevdik. Daha sonra nişan olmamıştı. Bir süre böyle devam etti söz gibi. Ama ikimiz de birbirimizi sevdik. Güzel de oldu. İstemeye gittik. Eşimin normalde hemşire diploması da var. Babalığım bana ataması çıksa istediği yere gider misin diye sordu. Ben de tamamen sonuna kadar, tayini doğuya çıksa, batıya da çıksa eşimle beraber gitmeye karar verdiğimi söyledi. Ama atamamız olmadı. Bir müddet böyle devam ettik. Hatta daha önce bir kızımız oldu. Kızımız 16 gün yaşayabildi, vefat etti. Onun ardından oğlumuz Ramazan Efe oldu. Allah'a bin şükürler olsun sağlığı yerinde. Doktorların iki yılda olması gerekir dediği halde, 6 ayda doğdu, çok şükür mutluyuz. Bayağı zorluklar atlattık ama eşim de ben de birbirimize destek çıkarak, daha güzel daha mutlu olduk" dedi.

"Kendim okuyamadığım için eşimin okumasını istedim"

Şimşek, "Eşim okula başladıktan sonra ise ister istemez biraz zorlanıyoruz ama birbirimizi sevdikten sonra kesinlikle hiçbir sorun olmuyor. Eşim geliyor, ödevi oluyor mesela ben yemek yapıyorum. O bulaşıkları yıkıyor ben çocuğa bakıyorum. Hayat müşterek zaten, insan hayat arkadaşına yardım etmedikten sonra bir anlamı yok ki bunun. Ben zaten okuyamadım. Eşimin okumasını istedim. Elimden geleni de yapıyorum onun okuması için" diye konuştu.

"Önemli bir örnek"

Halkla ilişkiler bölümü öğretim görevlisi Işık Tuncer ise, sınıfta farklı şehirlerden öğrenciler olduğunu belirterek, "Van'dan İstanbul'a, Mardin'den Trakya'ya birçok öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden bir tanesi de Serikli Kader. 21 yaşında ve küçücük bir oğlu var. Kader, küçük oğluna rağmen onunla birlikte derse geliyor. Okuluna ve eğitimine devam etmek istiyor. Bu birçok öğrencimiz için önemli bir örnek olabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sınıf arkadaşı Kader Kaya ise hayatta onu örnek olarak kabul ettiğini belirterek, "Kaderle biz sınıf arkadaşıyız, derslerini hiçbir zaman aksatmadı. Doğum yaptıktan hemen sonra, finallerine ve vizelerine yetişti. Geçen dönem bizim sınıf birincimiz oldu. Kendisini tebrik ediyorum her konuda. Hem çok iyi bir anne hem çok iyi bir arkadaş. Hem çok iyi bir öğrenci hem de çok iyi bir eş. Çok başarılı" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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