Antalya turizmde 'rekorlara' doymuyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl ocak ve şubatta 252 bin 206'sı yabancı 299 bin 176 turisti ağırlayan Antalya'ya bu yıl 327 bin 823'ü yabancı 388 bin 994 turist geldi. Bu rakamla tüm zamanların ilk iki aylık rekorunu da kıran Antalya, 2020 için belirlenen 18 milyon hedefine bir adım daha yaklaştı.

Kentte yılın ilk iki ayında en fazla Rusya ve Almanya'dan misafir ağırlandı. Geçen yıl ocak ve şubatta Rusya'dan 68 bin 876 turistin ziyaret ettiği kentte, bu yıl ise bu rakam 103 bin 94'e ulaştı.

Geçen yıl 5,5 milyon Rus turisti ağırlayan Antalya, bu yıl Rusya'dan 6 milyondan fazla ziyaretçi bekliyor.

Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya'yı Almanya takip etti. Geçen yıl ilk iki ayda 73 bin 539 Alman turistin geldiği Antalya'da bu yıl bu rakam 99 bin 625 bine ulaştı.

İngiltere, Polonya ve İsrail ilk 5'te yer aldı

Ocak ve şubatta en fazla turistin geldiği ülkeler arasında ilk 5'te, İngiltere, Polonya ve İsrail de yer aldı. Antalya'ya İngiltere'den 16 bin 935, Polonya'dan 13 bin 101 ve İsrail'den de 12 bin 231 turist geldi. İngiltere ve İsrail pazarında geçen yıla göre artış yaşandı.

Hollanda, Ürdün, İran, Belçika ve Danimarka da ilk 10 sırada yer alan ülkeler oldu.

"Ocak'taki artış şubatta da devam etti"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Antalya'nın turizmde büyüyerek ilerlediğini söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk bir büyüme olduğunu ifade eden Yağcı, şöyle dedi:

"2020'ye büyüyerek başladık. Ocak'taki artış, şubatta da devam etti, bu büyüme yıl genelindeki yeni rekorun sinyallerini veriyor. Bugünkü koşullarla devam ettiğimiz takdirde yıl genelinde çift haneli büyümeyi görürüz ve 18 milyonluk hedefimizi gerçekleştiririz diye tahmin ediyoruz."

Yağcı, yıl genelinde sadece ana pazarlarda değil, tüm pazarlarda artış beklediklerini kaydetti.