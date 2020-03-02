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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Su Altı Taarruz Birliği'nde görevli eski astsubay Mustafa Özel, esas hakkındaki savunmasını yaptı
 02 Mart 2020 22:01
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık eski astsubay Hasan Saltan ve avukatının esasa ilişkin savunma için ek süre talep dilekçelerini dava dosyasına sunduklarını söyledi. Başkan Giray, sanığa yeterince süre verildiğini belirterek, belirlenen günde savunma yapmadığı takdirde sözlü beyandan vazgeçmiş sayacaklarını bildirdi.

Duruşmaya, 15 Temmuz'da Su Altı Taaruz Birliğinde (SAT) görev yapan eski astsubay Mustafa Özel'in esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Sanık Özel, 15 Temmuz cuma akşamı mesaisinin sonuna doğru eski yüzbaşı Özay Cödel'in görev olduğunu söylediğini ve kendisinden teçhizat ve diğer malzemeleri hazırlamasını emrettiğini iddia etti.

Görevin detaylarını Cödel'e sorduğunu ancak istihbarata karşı koyma kapsamında cevap veremeceğini söylediğini aktaran Özel, "Özay yüzbaşı bütün SAT'lara haber vermemi emretti. Atatürk Havalanına gidileceğini söyledi. SAT komutanlığından ayrılmadan önce malzeme yüklemesi yaparak yola çıktık." diye konuştu.

Özel, Atatürk Havalanı'nın askeri apronuna geldiklerinde çalışır durumda birkaç helikopter ve askeri nakliye uçağı olduğunu, uçağa malzemeleri yükledikten sonra Akıncı Üssü'ne gittiklerini söyledi.

Uçaktaki askerlerin kıyafetlerini değiştirip teçhizat kuşandıklarını ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Akıncı'ya indiğimizde Özay yüzbaşı muhtemel terör saldırısına yönelik görevlendirildiğimizi ve terörle mücadele harekatı yapıldığını söyledi. Piste yakın bir bölgede nöbet tutmaya başladım. Karşımdaki tel örgülerin zayıf ya da açık yerleri var mı diye kontrol ettim. Ortamda yüksek bir gürültü vardı. Sürekli uçaklar inip kalkıyordu. Beklerken içimin geçtiği ve uyukladım zamanlar oldu. Gece boyunca ağaçlık alandan ayrılmadım. Dikkatimi çeken bir hadise olmadı. Sabah saatlerinde silah sesleri geldi. Özay yüzbaşıyla görüştüm. TSK içindeki bir grubun kalkışma içerisinde olduğunu ondan öğrendim. Hayatımda duymadığım bir şeyin içerisinde kalmıştım. Kendimi toparlamaya çalışıyordum. Kimseye güvenemedim. İradem sakatlandı."

Sanık Özel, sabah saatlerinde bir hangarda sivil kıyafetlerini giyip tarladan üssü terk ettiğini, tarlada yürürken birliğinden arkadaşlarına rastladığını ve İstanbul'a ayrı ayrı gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Kahramankazan'da bir ağaçlıkta uyuduğunu, uyandıktan sonra önce otogara, ardından İstanbul'a gittiğini ileri süren Özel, Kavacık'ta arkadaşlarıyla görüştükten sonra eve giderek eşyalarını ve birikimlerini aldığını, ardından Kocaeli'nin Kerpe ilçesinde ormanlık alanda çadırda kaldığını iddia etti.

Özel, darbecilerin idam edileceğine dair haberler okuduğunu, sonraki süreçte kaçak yollarla Yunanistan'a geçtiğini fakat Avrupa'ya gidemeden güvenlik güçlerince yakalandığını ve Türkiye iade edildiğini öne sürdü.

"Amirlerim tarafından verilen görev doğrultusunda emirleri harfiyen uyguladım. Bir SAT personeli olarak görevimi yaptım." diye konuşan Özel, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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