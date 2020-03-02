Başakşehir yeniden zirvede!
Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in evindeki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.
|02 Mart 2020 22:11
|Yazdır
Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in evindeki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.
Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Terim Stad'ında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Puanını 49'a çıkararak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerin sahasındaki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 31 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 10 gol gördü.
M.Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Süper Lig'de fatura teknik direktörlere kesiliyor
02 Mart 2020 19:30
|Fenerbahçe'den kafa karıştıran açıklama!
02 Mart 2020 15:56
|Muslera'dan duygulandıran hareket!
02 Mart 2020 14:44
|Trabzonspor'da ayrılık
02 Mart 2020 12:06
|Boateng'in 'Come to Beşiktaş' dediği Balotelli'den yanıt
02 Mart 2020 10:46
|Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine getirilecek isim belli oldu
02 Mart 2020 09:51
|Süper Lig'de bir ayrılık daha
02 Mart 2020 08:44
|Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayrıldı
01 Mart 2020 22:00
|Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım
01 Mart 2020 21:40
|Futbolcular sahaya bere ve askeri üniformayla çıktı
01 Mart 2020 21:21