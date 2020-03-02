TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 'devlet sırrı' kapsamında
|02 Mart 2020 22:21
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kapalı oturumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selvi, "Meclis Genel Kurulu 15.00'de toplanacak. AK Parti önerge verecek. Önergenin kabul edilmesinden sonra kapalı oturum iç tüzük gereği kapılar kapatılacak. İçeride sadece yeminli stenograflar bulunacak. Bir de sağır ve dilsiz kavaslar yemin ettirilerek içeriye girebilecek.
Kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgi verecek. Ardından gruplar adına konuşmalar yapılacak. Kişisel olarak söz talepleri olacak ve onlara da söz verilecek.
Oturum bittiğinde tutanaklar mühürlenecek, bir zarfın içerisine konulacak, zarfın ağzı kapatılacak ve 10 yıl boyunca o zarf açılmayacak.
Kapalı oturumla ilgili bilgi vermek, onunla ilgili içeride konuşulanları yazmak da 'devlet sırrı' kapsamında değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.
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