KPSS 2020/4'te en yüksek puanla yerleştirme yapılan bölüm
KPSS 2020/4 tercih sonuçlarına göre en yüksek puan ile yerleştirme yapılan bölüm diyetisyenlik oldu.
|02 Mart 2020 22:33
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KPSS 2020/4 tercih sonuçları bugün açıklandı.
Açıklanan sonuçlara göre en düşük puan ile Ebe atanırken, en yüksek puan ile de Diyetisyen atandı.
Ebe 63,3 puan ile atanırken, Diyetisyen 90,6 puan ile atandı.
Tercih yapan adayların yazışmaları için TIKLAYINIZ2020/4 KPSS'de, en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı
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