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2020 \ 2020/4 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

KPSS 2020/4'te en yüksek puanla yerleştirme yapılan bölüm

KPSS 2020/4 tercih sonuçlarına göre en yüksek puan ile yerleştirme yapılan bölüm diyetisyenlik oldu.
 02 Mart 2020 22:33
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KPSS 2020/4'te en yüksek puanla yerleştirme yapılan bölüm

KPSS 2020/4 tercih sonuçları bugün açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre en düşük puan ile Ebe atanırken, en yüksek puan ile de Diyetisyen atandı.

Ebe 63,3 puan ile atanırken, Diyetisyen 90,6 puan ile atandı.

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Memurlar.Net
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