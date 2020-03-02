Dünya Bankası ve IMF'den 'Kovid-19' için ortak açıklama
|02 Mart 2020 22:31
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Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
Uluslararası kuruluşlar ve ülke yetkilileriyle aktif iletişim halinde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "IMF ve Dünya Bankası Grubu, Kovid-19 virüsünün neden olduğu insanlık trajedisi ve ekonomik zorluklarla baş eden üye ülkelerimize yardımcı olmaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, sağlık sisteminin zayıf olduğu yoksul ülkelere özel önem verildiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"Acil durum finansmanı, politika danışmanlığı ve teknik yardım dahil mevcut araçlarımızı mümkün olduğunca kullanacağız. Özellikle, ülkelerin çok sayıdaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek hızlı finansman olanaklarımız var.
Ülke sağlık gözetimi ve müdahale sistemlerinin güçlendirilmesi, bu ve gelecekteki herhangi bir salgınının kontrol altına alınması için çok önemli. Uluslararası iş birliği, Kovid-19 virüsünün tıbbi ve ekonomik etkileriyle baş etmek için hayati önem taşıyor. IMF ve Dünya Bankası Grubu, üye ülkelerimizdeki insanların bizden beklediği desteği sağlama konusunda tamamen kararlı."
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