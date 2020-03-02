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İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı'na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na yanaşacak. Kruvaziyer turların Karadeniz'e yönelmesiyle bölgede turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.
 02 Mart 2020 22:54
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İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şimdiden 6 kruz gemisinin Karadeniz güzergahı için rezervasyon yaptırdığını açıkladı. İstanbul'da kruvaziyer limanının olmamasından dolayı kruvaziyer turizmde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tosun, kruz gemilerinin İstanbul'da turizm transferi yapması için limanın şart olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüldüğünü dile getiren Tosun, "İstanbul Karaköy'de çok büyük ve güzel bir kruvaziyer limanı yapıldı. Karadeniz'e gelen gemiler, genel olarak Atina'dan veya Kuşadası'ndan geliyor. Bu gemilerin, İstanbul'da uğraması gereken bir limana ihtiyacı vardı, uğrak nokta olmadığı için Karadeniz'e kruz gemisi giremiyordu. Türkiye, bu sorunu açtı. Özellikle koronovirüsünden sonra Çin ve Uzak Asya'da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz'e gireceğini düşünüyorum" dedi.

'SİNOP'UN GELECEĞİ TURİZM OLACAK'

Kruvaziyer turizmde Sinop'un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, "Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz'in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318'inci milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır. Bu nedenle İstanbul'dan gelen bir yolcu, sabah Sinop'ta olacak ve Sinop'un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek. Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanı'na ya da Batum Limanı'na ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz'de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanı'dır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz'deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop'un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop'un da geleceği turizm" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE KRUVAZİYER TURLARI SEVİNCİ

ÇİN'de ortaya çıkan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etti ve Karadeniz'e yönelmeye başladı. Bölgede yaşanacak turizm hareketliliğinin, ekonomik kazanç olacağını ifade eden Karadenizli vatandaşlar, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini, ancak virüse karşı da sıkı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Koronovirüsle ilgili Türkiye'de resmi bir vakanın olmadığını, ancak komşu ülkelerde vaka sayılarının arttığını ifade eden Ceyhun Karamangil, "Virüs nedeniyle kruz gemilerinin Uzak Doğu turlarını iptal edip, Türkiye'ye yönelmeleri güzel bir gelişme. Karadeniz Bölgesi'ndeki acentelerin birleşip, bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Ben daha önce bir kruz gemisinin, Karadeniz'e geldiğini görmedim. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım" dedi.

'EKONOMİK ANLAMDA ÖNEMLİ BİR GELİŞME'

Bu gelişmenin turizm açısından çok önemli olduğunu belirten Murat Ayyıldız ise sağlık noktasında endişeleri olduğunu anlattı. Ayyıldız, "Eğer bu virüsten kaynaklı sağlık sorunları artarsa, bu iç sorun haline gelir. Türkiye'ye gelen turistler, ülkelerine döner ve sonra sıkıntılarla biz uğraşırız. Eğer tedbirler alınırsa, kruz gemilerinin Karadeniz'e gelmesi çok iyi olur. Hem tanıtım noktasında hem de ekonomik anlamda önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Dev gemilerin Türkiye'ye gelmesinin sevindirici olduğunu belirten Aslan Özyılmaz da turizm hareketliliğiyle önemli bir ekonomik kazancın olacağını dile getirdi.

DHA
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