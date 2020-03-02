İşte geleceğin meslekleri

İnsan gücünün gelecekte yetenek uyuşmazlığı ile karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Geleceğin meslekleri küresel gelişmeler ışığında belirleniyor. Milli teknoloji hamlesi için yüksek öğretimde tüm planlar yapıldı" diye konuştu.

"Millileşme önemli"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Türkiye'yi akademisiyle, iş dünyasıyla, sanayisiyle her alanda büyütmek için çalıştıklarını belirterek, "Milli teknoloji hamlesi için ihtiyaç duyulan iş gücü profili belirlendi. Bu ihtiyaca yönelik de yüksek öğretim programlarında güncellemeler yapılıyor. Kodlama, robotik, siber güvenlik, veri analizi, yapay zeka, bulut teknolojileri gibi birçok alanda geleceğe yönelik çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Derslerin içeriklerini güncelliyoruz. Dünyadaki gelişmeleri örnek alırken, millileşmeye önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin geleceğini belirliyor"

Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yeni bölümleri hızla akademik programlara dahil ettiğinden bahseden Gayretli, "Yeniliği ve eğitimde kaliteyi hedef alan, millileşmeye ve geleceğe yatırım yapan bir YÖK var. Ufuk açıyor ve Türkiye'nin geleceğini ve mesleklerini belirliyor" dedi.

"Ülkelerine katkı sağlayacaklar"

Üniversite öğrenci sayısının 7 milyon 800 bine ulaştığını, öğretim elemanı sayısının ise 168 bin olduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli ise, "Uluslararası öğrenci sayısı ise 172 bin oldu. Yüksek öğretimde yapılan yenilikler eğitimde ülkemizi tercih eden milletleri de etkileyecek. Geleceğin mesleklerinin sahipleri, kendi ülkelerine döndüklerinde, ülkelerinin kalkınmasına da katkıda bulunacaklardır" dedi.