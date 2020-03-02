Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı
Vestel, Polonya'da bulunan fabrikasını 31,4 milyon dolara (195 milyon 308 bin TL) LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.
|02 Mart 2020 23:42
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Vestel Elektronik Polonya'daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology'i fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31,4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.
MALİYET NEDENİYLE SATILDI
Vestel Elektronik'ten KAP'a yapılan açıklamada, satılan tesisin bir televizyon montaj fabrikası olduğu belirtilerek, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verildiği ifade edildi.
2016'DA ALMIŞTI
Vestel Ticaret'in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016'da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.'nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.
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