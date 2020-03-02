Bakan Koca: Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi.
|02 Mart 2020 23:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den Amerika'ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi.
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