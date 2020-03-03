Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib ve sığınmacı meseleleri ele alındı.
|03 Mart 2020 00:43
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.
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