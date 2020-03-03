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Ağrı'da kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.
 03 Mart 2020 04:47
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Ağrı'da kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Ağrı İl Özel İdare ekipleri, ilçeye 50 ile 70 kilometre uzaklıktaki dağ köyleri ve mezra yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 2 bin 200 rakımlı Eskisu, Aktarla, Bezirhane, Sarıbıyık, Örmeli köyleri ile Samanlı ve Çay mezrasının yollarını 2 gün boyunca sürdürülen çalışmaların ardından ulaşıma açtı.

İş makinesi operatörü Emrah Arbay, AA muhabirine, ilçe merkezine uzak dağ köylerinde karla mücadele çalışmalarının 6 aydır sürdürüldüğünü söyledi.

Yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğunu anlatan Arbay, "Bu bölgede kar ve tipi sürekli olarak yolları kapatıyor. Köylülerimizin yaşamını kolaylaştırmak için tekrar tekrar yolları açıyoruz. Özellikle bu köylerimizde yaşanabilecek acil vakalar ve öğrencilerimizin rahat bir şekilde okula gidebilmeleri için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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