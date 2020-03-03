1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca Bahar Kalkanı Harekatı ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla 500 araçlık konvoy oluşturuldu.
 03 Mart 2020 05:27
Yazdır
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca Bahar Kalkanı Harekatı ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla 500 araçlık konvoy oluşturuldu.

Göztepe köprüsünde toplanan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen taksicilere daha sonra Gayrettepe'deki konvoy da katıldı. 500 araçtan oluşan konvoy, ardından Beyoğlu'na geldi.

İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından Odakule'ye geçen taksiciler, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, burada yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Aksu, taksici esnafının her zaman devletin ve milletin emrinde olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
03 Mart 2020 05:29		 Ağrı'da kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
03 Mart 2020 04:47
Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine acı haber verildi
03 Mart 2020 04:01		 Koronavirüs şüphesiyle gözlem altındakiler taburcu ediliyor
02 Mart 2020 23:14
Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj
02 Mart 2020 22:16		 Şehit gümrük personeli memleketine uğurlandı
02 Mart 2020 21:56
3 buçuk aylık bebeği ile üniversite sıralarında ders görüyor
02 Mart 2020 21:46		 Mehmetçiğe yardım için sosyal medyada yoğun paylaşım
02 Mart 2020 21:41
Şehit babasından duygulandıran davranış
02 Mart 2020 21:36		 Ünlü YouTuber'ın aracı küle döndü
02 Mart 2020 20:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:41 - Havadaki vurucu taktikler06:10 - Rejim güçleri kaçıyor05:29 - Van'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi05:27 - Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu04:47 - Ağrı'da kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor04:01 - Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine acı haber verildi03:08 - Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik02:59 - EPDK Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı00:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü00:29 - Çavuşoğlu: AB'nin artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?
00:27 - Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisini kabul etti00:04 - YLSY bursiyerlerine dair yönetmelik tümüyle değişti00:04 - İdlib'de 1 asker şehit oldu00:03 - 3 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Çavuşoğlu: Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?23:52 - Bakan Koca: Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle23:48 - Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı23:44 - Ömer Çelik'e soruldu: Açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de 1 asker şehit oldu
YLSY bursiyerlerine dair yönetmelik tümüyle değişti
Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine acı haber verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
3 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
EPDK Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı
Çavuşoğlu: AB'nin artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?
Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisini kabul etti
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik
Van'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salih bey-bozok 1
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 3
7 dünya 1 gezegen 1
Yarali demedin mi komutan 2
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
henry onyekuru 2
karadul örümceğinin iyi niyeti 1
seni sevmeyen ölsün 1
Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 2 İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam