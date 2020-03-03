Van'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Van'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|03 Mart 2020 05:29
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