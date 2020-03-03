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Şam'da gayrimeşru imza

Libya ve Suriye'de kendi halklarına karşı insanlık suçu işleyen Hafter terör örgütü ile Esad rejimi sözde işbirliği protokollerine imza attı. Halkları nezdinde meşruiyetini kaybetmiş iki tarafın imza attığı 46 protokolde Türkiye'ye karşı işbirliği öne çıkıyor. İmzalanan protokoller arkasında BAE ve Rusya'nın olduğu değerlendiriliyor
 03 Mart 2020 07:06
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Şam'da gayrimeşru imza

Libya'nın doğusundaki terör örgütü lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan sözde geçici hükümet ve Suriye Beşşar Esad rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı. Bingazi merkezli 218 TV'nin haberine göre, rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim ile Şam'da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı. Hafter temsilcileri Cumartesi akşamı Şam'a gelmişti. Hafter ve Esad rejimi arasındaki koordinasyonun Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya eliyle sağlandığı değerlendiriliyordu.

HEDEFLERİ TÜRKİYE

Libya ve Suriye'de kendi halkalrına karşı terör ve insanlık suçu işleyen iki tarafın imzaladığı protokollerde, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi. Kendi halkları nezdinde hiçbir meşruiyeti bulunmayan Hafter'in hangi dayanakla bu protokole imza attığı henüz bilinmiyor.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Hafter'in sözde hükümetinden başbakan yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, dışişleri ve uluslararası yardımlaşma bakanı Abdulhadi el-Huveyc, savunma bakanı Yunus Ferhan ve istihbarat şefi Mustafa el-Mukaran'dan oluşan heyetin dün akşam Şam'a gittiği belirtilmişti. Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonunun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirilmişti.

Hafter çocuk öldürdü

Libya'nın doğusundaki terör örgütü lideri Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine düzenlenen roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Trablus merkezli Panorama TV'nin haberine göre, darbeci Hafter'e bağlı milisler, bu gece Trablus'un güneyindeki Tarik eş-Şuk bölgesine roketli saldırı düzenledi.Bir eve isabet eden roket nedeniyle 10 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı saldırıda, evde büyük hasar oluştuğu belirtildi.
Yeni Şafak
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