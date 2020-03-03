Hain saldırı İran destekli mi?
İran sınırında zamanlaması manidar saldırı
|03 Mart 2020 07:00
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Suriye'de Mehmetçiğin yoğun operasyonları sonucu dağılan PKK, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi şehit düşerken 4 personel de ağır yaralandı.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İki ATAK helikopteri teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Bölgede arazi taraması yapan bir uzman çavuş, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Saldırının yeri ve zamanlaması dikkat çekti. İdlib'de Esad'ın yanında savaşan Hizbullah, Mehmetçiğin hedefi oldu. PKK'nın Doğubayazıt saldırısının arkasında İran'ın parmağı olabileceği değerlendiriliyor.Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
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