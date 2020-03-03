PKK'lı teröristler İran'dan sızıp saldırdılar

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne dün 08.50'de nöbet değişimine giderken saldırı düzenlendi. İran'dan sızan PKK'lı teröristler, minibüse Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 km uzaklıkta roket attı. Servis ön tekerleğinden vurulurken, araç yoldan çıkarak boş araziye sürüklendi. Olayda bir gümrük personeli şehit oldu. Yaralılar Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hain saldırı sonucu 1 personelimiz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

JANDARMAYA EYP'Lİ TUZAK

Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile arama-kurtarma personeli sevkedildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma asayiş komando ekiplerinin çevrede arama-tarama yaptığı esnada PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu da biri ağır 2 uzman çavuş yaralandı. Durumu ağır olan asker, helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin takip edilip kıstırıldığı, çatışmaların uzun süre devam ettiği bilgisini verdi.

TERÖRİSTLER ABLUKADA

Roketli ve EYP'li saldırıda yaralanan askerlerle gümrük görevlileri hastenelere kaldırılırken, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bomba imha ile mayın arama ekipleri arazide tarama faaliyeti yürüttü, 2 ATAK helikopteri de teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Ağrı Valiliği saldırının nöbet değişimi sırasında gerçekleştiğini duyururken, İran sınırından önceki gece sızdığı düşünülen PKK'lı 7 teröristin, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracı askeri personel taşındığını düşünerek hedef aldığı belirtildi. Sınıra doğru kaçan teröristlerden 3'ü çatışmada ölü ele geçirildi, diğer 4'ü ise ablukaya alındı.