Su ısıtmaya çalışan TIR şoförü başka bir TIR'a çarptı: 2 ölü 1 yaralı
|03 Mart 2020 07:46
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Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Çevreyolu Eryaman mevkisinde meydana geldi. Hakan Ö. yönetimindeki 01 CAF 71 plakalı TIR, İstanbul istikametinde ilerlerken yol kenarında lastik değiştirmek için duran 33 HN 836 plakalı Greyfurt yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 33 HN 836 plakalı TIR'dan inerek lastik değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybederken Hakan Ö. ise yaralandı.
İki TIR'ın da kullanılamaz hale geldiği kazada, hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Öte yandan 01 CAF 71 plakalı TIR'ın sürücüsü Hakan Ö., kaza esnasında su ısıtmaya çalıştığını ve park halindeki TIR'ı görmediğini söyledi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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