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Şirketler ile ilgili yeni düzenleme geliyor

Rekabet Kurumu Yasası'nda yapılacak değişiklikle, 'etkin rekabet' kavramı getiriliyor. Bu düzenleme, piyasadaki hakimiyet kurallarını kökünden değiştirecek. Edinilen bölgeye göre, Rekabet Kurumu Yasası'nda, büyük bölümü AB'ye uyum kapsamında, bir dizi değişikliğe gidilecek.
 03 Mart 2020 07:51
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Şirketler ile ilgili yeni düzenleme geliyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre değişikliklere ilişkin çalışma, aralarında bürokratlar, uzmanlar ve siyasilerin de olduğu geniş bir komisyon tarafından başlatıldı. Sadece rekabet kuralları değil, rekabeti ihlal gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar, verilen cezalar ve süreler de değişecek. Çalışma özetle şu hükümleri içerecek:

ETKİN REKABET

- Rekabeti düzenleyen kurallar, AB normlarına göre yenilecek. Bu kapsamda Rekabet Kurumu Yasası da değişecek. Yasa uygulamalarına etkin rekabet kavramı getirilecek. Mevcut düzenlemede 'piyasaya hakim olma' kriterine bir yenisi eklenecek. Bu düzenleme ile pazarda rekabetçiliği bozan eylemler de soruşturulabilecek. Etkin rekabeti ölçmek için ayrıca parametreler ve testler yapılacak. Piyasa dengelerini bozma esasları buna göre belirlenecek.

- Piyasadaki rekabet dengesini bozma olasılığı olan görüşme ve ihalelere sonuçlanmadan müdahale edilebilecek. Mevcut düzenlemede, tekel oluşturacak ve rekabeti ortadan kaldıracak birleşme, gerçekleştikten sonra itiraz edilebiliyor ve soruşturma açılıyordu. Bu kez, ihale aşamasında da Rekabet Kurumu devreye girerek, birleşmeye itiraz edebilecek.

UZLAŞMA FORMÜLÜ

- Şirket birleşmelerinde rekabet kurallarının ihlal edilmesi, şirketin piyasada hakim hale gelmesi nedeniyle yapılan soruşturmalarda kolaylık sağlanacak. Şirket, eğer yasaya aykırı durumu, ihlali ortadan kaldıracağını taahhüt edip, bunu gereğini yerine getirirse ceza almayacak.

- Rekabet açısından ilgili kurumların sadece defterleri değil, tüm dijital verileri de incelemeye alınacak. Mevcut düzenlemede dijital verilerin incelenmesi bulunmuyor. Rekabet Kurumu, şirketlere yönelik inceleme, para cezası ve savunma sürelerini yeniden revize edecek. İlave süreler verilecek.

PARA CEZASI

- Rekabetin ihlali halinde verilecek cezalarda, ilgili kamu kurumları ile şirketler uzlaşmaya gidebilecek. Böylece uzlaşma sağlanması halinde daha düşük para ödenecek.

- Rekabet Kurumu'nun bazı birimleri AB uyum çerçevesinde yeniden yapılacak. Bazı yeni birimler kurulacak. İnceleme görevli özel personel istihdam edilecek.
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