2 bin dolara satılan botlar 3 bin 500'e çıktı

Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından yıllardır Türkiye'de bulunan çok sayıda sığınmacı Avrupa'ya geçmek için Yunanistan ve Bulgaristan kapılarına akın etti. İşte bu noktada göçmen kaçakçıları da devreye girdi. Nehirden ve denizden göçmenleri botlarla Avrupa'ya geçiren kaçakçılar gelen talebi karşılamak için adeta yarış içerisinde. Biz de bot satışlarının yoğun olduğu Karaköy'e giderek yaşananları yerinde gördük. Karaköy'de bot ve deniz motoru satan esnaf, elindeki ürünlerin iki günde bittiğini söylerken bölgede kaçakçılık yapanların da yoğun bir şekilde bot ve motor aradığına şahit olduk. Göçmen kaçakçılığı yapan bir Iraklı ile de satıcı gibi temasa geçtik. Elimizde bot ve motor olduğuna ikna olan Iraklı bizimle kıyasıya bir pazarlığa girişti.

BİZDEN İNDİRİM İSTEDİ

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre: Elimizde kaç bot olursa olsun kendi dışında alıcılar da bulabileceğini öne süren kaçakçı ilk etapta 4 tane bota ihtiyacı olduğunu söyledi. Eğer göçmenlerden daha fazla talep gelirse elimizdeki tüm ürünleri nakit olarak satın alabileceğini de ısrarla dile getirdi. Piyasada şu anda 30 kişilik 8 metrelik şişme botların satış fiyatı 3 bin dolardan başlıyor. Biz de kaçakçıya elimizdeki botları 3 bin 500 dolardan verebileceğimizi söyledik. "4 tane birden alıyorum. Markasına göre sen de biraz indirim yaparsın" diye cevap verdi.

Karaköy'de bot pazarlığı

KARŞIYA HER GEÇİŞTE 10 BİN DOLAR KAZANIYOR

3 bin 500 dolara 8 metre uzunluğunda 30 kişilik bir bot olan kaçakçılar her bir göçmenden Yunanistan'a geçme karşılığında 500 dolar alıyor. Kaçakçılar geçiş başına göçmenlerden toplam 18 bin dolar topluyor. Bunun yaklaşık 2 bin dolarını da aracılara ulaşım masraflarına veriyorlar. Her geçişten kaçakçılar en az 10 bin dolar para kazanıyor.

'ELİMİZDE ÜRÜN KALMADI YENİ SİPARİŞ VERİYORUZ'

Bölgedeki başka bir esnaf da kendilerine gelenlerin genelde Afganistan ve Irak uyruklu olduğunu belirterek, "Bundan bir kaç gün öncesine kadar satışlarımız normaldi. Sınır kapılarının açılmasının ardından sabahın erken saatlerinde gelmeye başlıyorlar. Biz de bu ürünleri genelde ithal ediyoruz. Elimizde bu yüzden çok fazla ürün yok. Biz de yeniden ithalat yapmak için temaslarımızı sıklaştırdık" dedi.



Karaköy'de bot pazarlığı

ADIM ADIM KAÇAKÇILIK

Kaçakçı ile sohbetimiz esnasında bize insanların nasıl Avrupa'ya geçirildiğini tüm ayrıntıları ile anlattı. Kaçakçının ağzından, yapılan organizasyonun tüm detayları şöyle: "Avrupa'ya geçmek isteyen kişi önce beni buluyor. Ben Aksaray'da esnafım. Gelen kişiyle ilk olarak teması ben kuruyorum. Aksaray'dan Edirne, Ayvalık veya İzmir tarafına göçmenleri ulaştırıyoruz. Bunları otobüsle veya küçük servis araçları ile yapıyoruz. Götürdüğümüz noktadaki ekibimiz onları karşılıyor. Bizim daha önceden farklı bir araç ile gönderdiğimiz botlara oradaki ekip tarafından yerleştiriliyorlar."

'PATLATIN DİYORUZ'

Kaçakçı anlatmaya devam ediyor: "Daha önceden belirlenen noktalardan Avrupa'ya doğru yola çıkıyorlar. Bizim işimiz burada bitiyor. Göçmenlerden, Avrupa'ya ulaştıklarında botları patlatmalarıni istiyoruz. Bizim ekibimizden kimse botun içinde yer almıyor. Tüm bu işlemler için kişi başı ortalama 500-600 dolar alıyoruz. Bir botta 30 kişi oluyor."



Karaköy'de bot pazarlığı

'HERKES KAÇAKÇI OLDU'

Konuştuğumuz göçmen kaçakçısı bu hafta havaların iyi gideceğini, kendilerine gelen talebin çok hızlı artacağını söyledi. "Bir an önce bot bulmam gerekiyor" diyen kaçakçı, "Gelen kişileri diğerlerine kaptırmak istemiyorum. Önceden bu işler bu kadar kolay değildi. Şimdi herkes kaçakçılık yapmaya başladı. Geçen haftaya kadar 1 kişi için 1000 dolar alıyorduk. Şimdi çok kişi yaptığı için 500-600 dolara kadar düştü. Kara sınırından geçemeyeceklerini anlayanlar rotayı denize çevirdi" diye konuştu.



Karaköy'de bot pazarlığı

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

Karaköy'deki esnaf ellerindeki tüm bot ve motorların satıldığını söyledi. Sınır kapıları açılmadan önce botların 2 bin dolardan satıldığını belirten bir esnaf, "Talep o kadar çok arttı ki elde ürün kalmadı. Fiyatlar yükseldi. Bazı botlar 5 bin dolardan alıcı buluyor. Talebe yetişemiyoruz" dedi.