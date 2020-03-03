TÜBİTAK 6 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 6 personel alacak.
|03 Mart 2020 08:32
|Yazdır
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 6 personel alacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapacak personelden 1'i memur, 2'si usta, 3'ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.
Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek.
Başvurular 6 Mart'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KPSS 2020/4'te en yüksek puanla yerleştirme yapılan bölüm
02 Mart 2020 22:33
|2020/4 KPSS'de, en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro
02 Mart 2020 17:24
|KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı
02 Mart 2020 16:36
|ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama
02 Mart 2020 16:22
|YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı
02 Mart 2020 14:37
|TÜBİTAK, 95 AR-GE personeli alacak
02 Mart 2020 08:32
|YÖKDİL-1 sorularını değerlendiriyoruz
01 Mart 2020 13:15
|Tarım Bakanlığı'ndan 'personel alım' açıklaması
27 Şubat 2020 15:58
|Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçları açıklandı
27 Şubat 2020 09:19
|TÜBİTAK 15 personel alacak
27 Şubat 2020 08:34