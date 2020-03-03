Başkentte 6 katlı katlı binada yangın
|03 Mart 2020 08:37
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir binada çıkan yangında 6'sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.
Feridun Çelik Mahallesi 1723 Sokak'ta 6 katlı binanın 3'üncü katındaki Satılmış Şahin'in oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark ederek uykudan uyanan Şahin, komşularının zillerine basarak apartmanda oturanları uyardı.
Yangın sonrası binayı duman kaplarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de alevleri söndürmeye çalıştı.
Bu sırada binanın üst katlarında oturanlar apartman boşluğunu kaplayan duman nedeniyle dışarı çıkamadı.
Binada mahsur kalanlar evlerin balkonundan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Yangın sonrası yoğun dumandan etkilenen 6'sı çocuk 12 kişiye ilk yardım ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda müdahalede bulunuldu.
Dairede çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bu arada inceleme yapan ekipler binada yangın merdiveni bulunmadığını tespit etti.
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