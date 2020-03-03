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Türkler vurmaz diye ambulansa saklanıyorlar

İdlib'deki hain saldırıda ambulansları vuran Esed'in askerleri, Mehmetçiğin dokunmayacağını bildiği için, sevkıyatlarını ambulanslara saklanarak yapıyor.
 03 Mart 2020 08:55
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Türkler vurmaz diye ambulansa saklanıyorlar

Esed rejimi ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, TSK'nın hedef almayacağını bildiği için sivil ambulansların içinde sevkıyat yaptığı ortaya çıktı. Özel kuvvet grubunun İdlib'e intikal etmek için yola çıktığı belirtiliyor. Rejim taraftarlarının sosyal medya hesaplarından dün paylaşılan görüntülerde, rejimin özel kuvvetlerine bağlı askerlerin kamuflaj içerisinde sivil ambulansta intikal ederken selfie yaptıkları görülüyor.

DERA'DAN GETİRİLDİLER

Görüntüde Dera'da olduklarını söyleyen askerlerin İdlib'e intikal ettikleri iddia edildi. Askerlerin, "Bu sabah zafer sabahı olacak. Esed'in adamlarıyız" sloganları attıkları duyuldu. Görüntülerin devamında, sivil ambulansın yanı sıra çok sayıda sivil minibüsün de askerlerin intikali için kullanıldığı dikkati çekti.

AMBULANS İÇİNDE SELFIE

STRATEJİK BÖLGE GERİ ALINDI

Ilımlı muhalifler, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleriyle girdikleri yoğun çatışmalar neticesinde İdlib'in güneyinde yer alan Hazarin, Kefermus ve Darul Kebire köylerini geri aldı. Böylece, Cebel Zaviye bölgesi, rejim güçlerinden temizlendi.

RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ

Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Tek isteğimiz rejim katliama son versin" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin garantör ülke olmaktan doğan haklarını kullandığını belirten Akar, Türkiye'nin Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi derdi olmadığını rejimin Soçi Mutabakatı'na uydurulması gerektiğini ifade etti.

KATLİAM SONA ERMELİ

Akar, Türkiye'nin garantör ülke olarak mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini kaydederek, "Rusya'dan da beklentimiz; garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi, rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır. Diğer taraftan Rusya ile görüşmelerimiz de devam etmektedir. Defalarca ifade ettiğimiz üzere Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" diye konuştu.

2 BİN 557 REJİM UNSURU VURULDU

Akar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

PUTİN: KİMSEYLE SAVAŞA GİRME NİYETİMİZ YOK

TASS haber ajansına konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları Rus basınına yansıdı. Putin, "Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek" dedi.

5 MART BEKLENMELİ

Kremlin sözcüsü Peskov da, Türkiye'nin İdlib'deki muhtemel bir kara harekatına başlaması için 5 Mart tarihindeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Peskov, "Ordularımız sürekli temas halinde. En önemlisi, biz şu anda Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeye odaklanmış durumdayız" dedi.

BM: RUSYA İDLİB'DE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi. Hazırlanan raporda "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi. Raporda, "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi" ifadesine yer verildi. BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, yaptığı açıklamada, "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor" dedi.

NATO'DAN DESTEK MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı. Stoltenberg, görüşmede Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajını yineledi.

'SURİYELİLER İÇİN GÜVENLİ BÖLGEYE İHTİYAÇ VAR'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yaptığını söyledi. Merkel, "(İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi. 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin yeterince destek görmediğini düşündüğünü söyleyen Merkel, "Ancak bu konudaki memnuniyetsizliğin mülteciler üzerinden gösterilmesi kabul edilez" ifadesini kullandı.

Akşam
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