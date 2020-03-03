Akıncılar filo İdlib'de Esad rejiminin kalleş planına geçit vermedi
|03 Mart 2020 09:11
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Son dakika haberi: Zalim Esad rejimine ağır darbe vuruluyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejime ait 2 uçak da düşürüldü. Esad rejimine ait SU-24 model uçakların düşürüldüğü operasyonun detayları da ortaya çıktı.
İdlib'te Serakib civarında rejime ait savaş uçağı böyle düşürüldü! | Video
AKINCILAR FİLO İKİNCİ KALLEŞ SALDIRIYA GEÇİT VERMEDİ
Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekatının detaylarına SABAH ulaştı. SU-24 model rejim uçaklarının 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya benzer şekilde birliklere doğru yönelmesiyle İncirlik'ten kalkan uzun mesafedeki hedefleri görebilme kabiliyetine sahip radar ve Amraam füzeleriyle donatılan "Akıncılar" filoya ait iki F-16 tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Uçakların düşürülmesiyle Türk askerine yapılacak saldırının önlendiği öğrenildi.
Halit Turan
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