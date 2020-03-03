Tapu'da görevde yükselme ve unvan değişikliği soru ve cevapları yayımlandı
|03 Mart 2020 09:23
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Tapu ve Kadastro'dan konuyla ilgili yapılan açıklama
29/02/2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin soru kitapçıkları (Cevaplı A kitapçıkları) aşağıda yayımlanmıştır.
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde (03 - 09 Mart 2020) https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girerek 20 TL sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz ücretini banka/kredi kartı ile ödedikten sonra (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmayacaktır.), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresinden T.C. Kimlik Numarası ve parola girerek. "İşlemlerİtiraz" menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup "Gönder" butonunu tıklayarak elektronik ortamda yapacaktır. İtiraz süresi içerisinde itirazlarında değişiklik yapmak isterlerse, herhangi bir ücret ödemeden itirazını güncelleyebilecektir.
İlgili alanları eksik olan formlar ile ne talep edildiği açıkça belirtilmeyen formlar işleme alınmayacaktır. Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da Gazi Üniversitesi'nin bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında giderilebilmesi açısından yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son güne bırakılmaması adayın yararına olacaktır. Gazi Üniversitesi veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan form veya itirazlar işleme alınmayacaktır.
Sınava katılan personele ilanen duyurulur.
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