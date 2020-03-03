Sosyal medya fenomeni'nin aracı yandı
|03 Mart 2020 09:32
|Yazdır
Benlioğlu'nun aracındaki tüm kamera ekipmanları küle dönerken kendisi ise burnu kanamadan kurtuldu. Yangını ve araçta meydana gelen patlamaları Benlioğlu hem izledi hem de görüntüledi.
Olay, dün saat 08.30 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak 34 UB 900 plakalı otomobiline binen sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun bir çekim için ofisine doğru gittiği esnasında aracından dumanlar çıkmaya başladı.
Aracı durdurarak inen Benlioğlu uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alevler çıktı. Kısa sürede aracın her tarafını saran alevler nedeniyle Benlioğlu bir süre panik yaşadı.
Sürücülerin alev alev yanan aracın yanından geçmemeleri için uyaran Benlioğlu, o anları çaresiz hem izledi hem de görüntüledi. O esnada aracın depo kısmında ise patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası Benlioğlu'nun aracı kullanılamaz hale geldi. Benlioğlu yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.
Tüm ekipmanları küle dönen Benlioğlu, "Klimadan duman çıktı. Ondan sonra ben bu araba yanar dedim. Kenara çektim ve yandı. 3 dakikada araba yandı. Verilmiş sadakamız varmış. Kameram, mikrofonum, bilgisayarım hepsi yandı. Çok şükür bize bir şey olmadı. Benzin deposu patladı.
Depo patlayınca alevler ileriye sıçradı. İnsanların olmadığı yere arabamı çektim. Yoğun trafikte vardı, trafik ışıklarında başladı. Araç 10 yıldır bendeydi, tam bugün almıştım, tam bugün de yandı. Muhabirlik dönemimde çalışıp almıştım, çok da memnundum" dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkentte 6 katlı katlı binada yangın
03 Mart 2020 08:37
|Başörtülü öğretmene tokat atmıştı, cezai ehliyeti tam çıktı
03 Mart 2020 08:29
|Denizli Milletvekili'ni darp etmeye gelen şahıs gözaltına alındı
03 Mart 2020 08:22
|2 bin dolara satılan botlar 3 bin 500'e çıktı
03 Mart 2020 08:17
|Su ısıtmaya çalışan TIR şoförü başka bir TIR'a çarptı: 2 ölü 1 yaralı
03 Mart 2020 07:46
|Havadaki vurucu taktikler
03 Mart 2020 06:41
|Yunan askerleri ateş açtı, 2 basın mensubu yaralandı
02 Mart 2020 21:17
|4 kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu
02 Mart 2020 19:58
|Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
02 Mart 2020 19:34
|İşte saldırıya uğrayan servis otobüsü
02 Mart 2020 19:18