SGK çalışanları şehitleri andı
|03 Mart 2020 09:31
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Kısa adı SOGÜAD olan Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği tarafından şehitlere destek amacıyla kısa bir video hazırlandı.
Videoda farklı illerde görev yapan SGK çalışanları tarafından mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirerek İdlib'de şehit olan 33 askerin isimlerini anarak, asker selamı verdiler.
Kısa zamanda sosyal medyada ilgi gören video, beğeni topladı.
Hazırlanan videonun altında şu mesaj yer aldı:
Bugün dalgalanan şanlı bayrağımızın altında rahatça yaşayabiliyorsak ve bu toprakların sahibi olmaya devam ediyorsak , sebebi dün Çanakkale'de, Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da, İzmir'de, Ağrı'da, Van'da, Hakkari'de, Hatay'da. Bugün Afrin'de Cerablus'ta İdlib'de bu vatan uğruna canını veren Şehitlerimiz sayesindedir. Biz bu vatan uğruna verdiğimiz her bir Şehidimizin ardından yıkılmayıp daha da güçleniyor, düşman karşısına dimdik ve korkusuzca çıkıyoruz. SGK Ailesi olarak ; Bu vatanın topraklarını kanıyla sulayan kahraman şehitlerimize minnet duygumuz için, tarihimize duyduğumuz saygı için, bu topraklara canımızı vermeye hazır olduğumuz için Van'dan Kırklareli'ne, Hatay'dan Samsun'a kahraman şehitlerimizi yad ederek biz #BURDA yız dedik. Çünkü biz biliyoruz ki #BirÖlürBinDiriliriz!! Çünkü #ŞehitlerÖlmezVatanBölünmez
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