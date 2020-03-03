Kati Piri bile AB'ye karşı Türkiye'yi savundu
|03 Mart 2020 09:37
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın İdlib konusunda yardımcı olmaması, verilen sözlerin tutulmaması ve Suriyeli mülteciler için yardım paralarının gönderilmemesi üzerine, sınır kapılarının açılması talimatını vermişti.
Türkiye'nin bu kararı sonrası Avrupa Birliği (AB) ülkeleri paniklemiş, Türkiye ile yeniden masaya oturma taleplerini iletmişlerdi.
KATİ PİRİ TÜRKİYE'Yİ SAVUNDU
Avrupa Birliği'nde Türkiye aleyhinde çalışmalara önderlik eden ve Türk düşmanlığı ile bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, bu sefer AB'yi eleştirdi.
Kati Piri, AB'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını vurguladı.
6 MİLYAR EURO - VİZE- GÜMRÜK
Kati Piri, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi.
Piri, paylaşımında AB'nin gerçekleştirmediği taahhütleri sıraladı.
Piri, Türkiye'ye 2016'ta verilen vizelerin kaldırılması ve Suriyeli sığınmacılar için 2018'e kadar taahhüt edilen 6 milyar euroluk destek sözlerinin tutulmadığını hatırlattı ve gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda yeni bir adım atılmadığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Twitter, personeline 'Evden çalışın' dedi
03 Mart 2020 08:25
|Küresel büyüme virüse takıldı
03 Mart 2020 07:20
|Çin'de Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 945'e yükseldi
03 Mart 2020 07:11
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
02 Mart 2020 23:20
|Dünya Bankası ve IMF'den 'Kovid-19' için ortak açıklama
02 Mart 2020 22:31
|Azerbaycan'da eğitime koronavirüs engeli
02 Mart 2020 21:26
|İtalya'da koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
02 Mart 2020 20:14
|Irak, Lübnan, Katar ve İsrail'de koronavirüs vakaları artıyor
02 Mart 2020 20:06
|Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı
02 Mart 2020 19:14
|SİHA korkusu Esad askerlerine bunu yaptırdı
02 Mart 2020 18:43