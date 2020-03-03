Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'nin kararının ardından Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı. Soylu açıklamasında 'Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469' dedi.
|03 Mart 2020 09:40
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.
Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 3, 2020
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