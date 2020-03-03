Dolar güne düşüşle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|03 Mart 2020 09:42
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, güne yükselişle başladı
03 Mart 2020 10:00
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
02 Mart 2020 18:21
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Mart 2020 17:27
|Döviz kurlarında gün sonu fiyatları
02 Mart 2020 17:17
|Altın yeniden yükselişe geçti
02 Mart 2020 13:41
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
02 Mart 2020 13:22
|Çeyrek altın ne kadar?
02 Mart 2020 12:48
|Gün ortası döviz fiyatları
02 Mart 2020 12:10
|Gram altın 320 lira seviyelerinde
02 Mart 2020 10:40
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
02 Mart 2020 10:00