Geçici görevlendirmede istisna düzenlemesi üniversite personelinin tayin sorununu büyüttü!

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında yaşanan naklen tayin sorununu yıllardır bu mecradan gündeme getiriyoruz. Atama izinlerinin her geçen gün azalması ve bu konuda merkezi bir düzenlemenin olmaması sebebiyle yükseköğretim kurumlarında görevli idari personelin eş ve sağlık mazeretleri başta olmak üzere naklen tayin talepleri rektörlerin keyfi kararlarına bırakılmış durumdadır.

Buradan da daha önce yazılarımızda dile getirdiğimiz üzere, üniversitelerarası nakil atamaların yıllık atama izni sayısından muaf tutulmasına yönelik önerilerimiz, gerek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gerekse Cumhurbaşkanlığı tarafından göz ardı edilmeye ve sorunların üstü kapatılmaya yıllardır devam edilmektedir.

Son olarak, eş durumu ve sağlık mazereti olan idari personelin geçici bir süre de olsa derdine derman olan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile yükseköğretim kurumları ile belediyelerin bu yönetmeliğe göre işlem yapamayacak olması, zaten mağdur olan kişileri bir kez daha mağdur etmiştir.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinden belediyelerin istisna tutulmasının temel sebebi, keyfi sürgün görevlendirmelerin kamuoyunda sıkça gündeme gelmesi ve eleştirilmesidir. Ancak, yükseköğretim kurumlarının Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinden istisna tutulmasındaki temel sebebin ne olduğunu bilmek ve anlamak gerçekten mümkün değildir.

Sağır sultanın bile duyduğu üniversitelerdeki tayin sorununu kurumlar göz ardı ederek nereye kadar süreci yönetebilecektir. Birkaç kurumun (bunun üniversite olduğu bile meçhul) keyfi kullanımından dolayı insanların hayatlarını çocuk oyuncağına çeviren kararlar almak yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin mantığına uygun mudur?

Üniversitesi muvafakat vermediği için başka bir üniversiteye eş durumu veya sağlık mazeretinden dolayı geçici görevlendirilen idari personelin alınan bu kararla mağdur edilecek olması bir kişinin aklından geçmiş midir? Kimden ne gibi bir görüş veya öneri alındı da üniversiteler özelinde böyle bir düzenleme yapıldı gerçekten anlamak güçtür!

Üniversitelerde idari personelin naklen tayin sorununun yıllardır devam ettiği mevcut ortamda, yeni çözüm önerileri ve düzenleme teklifleri sunarak insanlara umut aşılamak varken, bir nebze sorunları geçici çözecek düzenlemelerin dahi insanların elinden alınmasını Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin bir kez daha değerlendirmek üzere dikkatine sunuyoruz!

Yavuz Selim KAPLAN