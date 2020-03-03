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YKS başvuruları bugün sona erecek

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek
 03 Mart 2020 09:58
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YKS başvuruları bugün sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün sona erecek.

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Adaylar, başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan YKS kılavuzundan erişebilecek.
Anadolu Ajansı
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