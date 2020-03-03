Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
|03 Mart 2020 10:11
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2020 yılının ilk iki ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında ise yüzde 0,35 arttı. Haziran ayı ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.
Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almıştı.
2020'NİN İLK İKİ AYININ ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2020 yılı için açıklanan ilk iki ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 1,70 artmış durumda.
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.
İlk 6 ayda çıkacak enflasyon yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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