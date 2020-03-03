1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?

2020 yılının ilk iki ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında ise yüzde 0,35 arttı. Haziran ayı ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.
 03 Mart 2020 10:11
Yazdır
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?

2020 yılının ilk iki ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında ise yüzde 0,35 arttı. Haziran ayı ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.

Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almıştı.

2020'NİN İLK İKİ AYININ ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

2020 yılı için açıklanan ilk iki ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 1,70 artmış durumda.

Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

İlk 6 ayda çıkacak enflasyon yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.

Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
39 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Mart 2020 10:02		 Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
02 Mart 2020 17:49
Brent petrolün varil fiyatında düşüş
01 Mart 2020 22:52		 İTO, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı
01 Mart 2020 13:39
Motorin ve benzine ÖTV ile zam yapıldı
29 Şubat 2020 10:13		 Benzin ve motorinde büyük indirim, pompaya yansıyacak
28 Şubat 2020 16:50
Ekonomistlerin, Şubat ayı enflasyon beklentisi
28 Şubat 2020 16:13		 Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
27 Şubat 2020 21:00
Koronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı
26 Şubat 2020 21:03		 MB: Koronavirüsün ekonomiye etkileri yakından takip ediliyor
26 Şubat 2020 15:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - Google'dan Türk akademisyenin yapay zeka konulu projesine destek11:55 - Kokoreç karaborsaya düştü; fiyatlar yüzde 50 zamlandı11:51 - Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı11:51 - Güvenliğini sağladığı kütüphanede 'tesadüfen' kara kalem yeteneğini keşfetti11:49 - Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor11:46 - 5 ildeki FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı11:32 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı11:30 - Teknoloji fakültesi mezunları 3000 ek göstergeyi alamayacak mı?11:29 - İBB Sağlık Daire Başkanlığı'na 220 personel alınacak11:21 - Liselerde devamsızlık oranları azaldı
11:21 - Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı11:20 - İŞKUR 66 ilde 73 İş Kulübüyle hizmet veriyor11:20 - Dünya genelinde Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 90 bini aştı11:20 - Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü11:18 - 31 Mart seçimlerine ilişkin davada 5 kişiye beraat!11:16 - Yargıtayda AYM üyeliği için seçim yapıldı11:15 - Kitap fuarlarına ziyaretçi akını11:15 - Yeşil eriğin kilosu 750 lira!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Şam'da gayrimeşru imza
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Hain saldırı İran destekli mi?
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
İdlib'de 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marteniçka 2
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 2
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
hakim ziyech 1
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 7
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 1
ruslardan ancak başka türlü dost olur 9
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 2
bahar kalkanı 3
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam