Apple firmasına 'telefon yavaşlatma' cezası
|03 Mart 2020 10:14
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Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.
Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.
Geçtiğimiz haftalarda Apple, Fransa tarafından 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırılmıştı. Ancak ABD'den gelen yeni ceza kararı, Fransa'dan oldukça yüksek.
APPLE'A 500 MİLYON DOLARLIK CEZA
ABD'de görülen mahkeme, Apple'a yönelik iPhone'ları bilerek yavaşlattığı suçlamalarını haklı buldu ve şirketin, telefon sahiplerini yeni telefonlar veya bataryalar satın almaya zorladığına hükmetti.
Kaliforniya'daki ABD Bölge Hakimliği tarafından onaylanması beklenen karar, Apple'ın iPhone başına 25 dolar ödeyeceği anlamına geliyor. Bu da yaklaşık olarak 350-500 milyon dolara denk geliyor.
KİMLER APPLE'DAN PARA ALABİLECEK
Mahkeme belgelerine göre, iOS 10.2.1 veya sonraki işletim sistemini çalıştıran iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ve iPhone SE sahipleri Apple'dan geri ödeme talep edebilecek. Ayrıca Aralık 2017 tarihinden önce iOS 11.2 veya sonraki sürümlerini yüklemiş olan iPhone 7 ve 7 Plus sahipleri de Apple'dan geri ödeme alabilecek.
Ancak Apple'ın yalnızca ABD'deki iPhone kullanıcılarına ödeme yapacağı belirtiliyor.
Apple'ın iPhone modellerine uyguladığı işlemci kısıtlamasını kapatmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.
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