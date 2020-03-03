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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor
 03 Mart 2020 10:21
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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.

Az bulutlu ve açık hava beklenen bölge genelinde zamanla parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batısında da güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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