Doğu Anadolu'da buzlanma don ve çığ uyarısı
|03 Mart 2020 10:27
|Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 11, Ardahan ile Erzurum'da 9, Kars'ta 8 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 14, Erzincan'da 13, Kars ile Ardahan'da 7, Ağrı'da 6 ve Erzurum'da 4 derece olması öngörülüyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 85, Cıbıltepe'de 77 ve Palandöken'de 76 santimetre kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü olan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
- Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
Kars'ta olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açtı.
Yoğun tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçay mevkisi, ulaşıma kapandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Güvenliğini sağladığı kütüphanede 'tesadüfen' kara kalem yeteneğini keşfetti
03 Mart 2020 11:51
|Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
03 Mart 2020 10:21
|SGK çalışanları şehitleri andı
03 Mart 2020 09:31
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
03 Mart 2020 06:31
|Van'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
03 Mart 2020 05:29
|Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
03 Mart 2020 05:27
|Ağrı'da kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
03 Mart 2020 04:47
|Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine acı haber verildi
03 Mart 2020 04:01
|Koronavirüs şüphesiyle gözlem altındakiler taburcu ediliyor
02 Mart 2020 23:14
|Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj
02 Mart 2020 22:16